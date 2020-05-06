Евросоюз погрузился на «экономическое дно»

Евросоюз из-за борьбы с пандемией коронавируса столкнется в 2020 году с самым серьезным спадом экономики в своей истории, заявил журналистам еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

«Сейчас ясно, что Евросоюз вошел в самую глубокую экономическую рецессию в своей истории», — сказал чиновник, который спрогнозировал, что реальный ВВП Евросоюза опустится на 7,4%, а его экономического «ядра» — на 7,7%.

Согласно весеннему экономическому прогнозу Еврокомиссии, ни одна страна Евросоюза не покажет экономический рост в нынешнем году. Самое слабое падение реального ВВП ожидается в Польше — на 4,3%, а самое серьезное — в Греции, на 9,7%.

ЕС на фоне пандемии ввел масштабные запреты. Среди них — закрытие границ, ограничение транспортного сообщения, прекращение работы ресторанов и отелей. В результате многие отрасли несут колоссальные убытки.