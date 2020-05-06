Четыре зараженных пассажира прилетели в Горный Алтай одним самолетом

Сразу четыре зараженных коронавирусом пассажира прилетели в Горно-Алтайск из Москвы на одном самолете. Жители в социальных сетях требуют у авиакомпании S7 прекращения полетов.

Ранее сообщалось, что 3 мая больной коронавирусом молодой человек прилетел из Москвы в Горно-Алтайск и сознался в болезни сразу в аэропорту. После этого его госпитализировали, на домашний карантин отправились все 44 пассажиры и экипаж судна.

После того, как им провели тестирование, выяснилось, что тем же рейсом прилетело еще минимум трое больных, сообщил Sibnet.ru источник в санитарных службах республики. Число заболевших в республике достигло 40.

С 5 до 23 апреля авиакомпания S7 приостанавливала полеты по маршруту, а затем возобновила их, не прислушавшись к просьбам местных жителей или руководства региона повременить с возобновлением полетов.

«Происходит ровно то, о чем предупреждали власти Республики Алтай, когда настоятельно рекомендовали авиакомпании S7 не возобновлять полеты. Москва сейчас – источник коронавируса для всей страны. 10 процентов заразившихся жителей Республики Алтай привезли его только одним авиарейсом. Хочется надеяться, что больше больных пассажиров не будет, а заболевшие пойдут на поправку», – написал местный Teleram-канал «Новости Горного Алтая».