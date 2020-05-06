Мэрия Кызыла отменила весь общественный транспорт

Мэрия Кызыла в Республике Тыва отменила до 11 мая пассажирские перевозки, сообщает горадминистрация.

«В период объявленных нерабочих и праздничных дней с 3 по 11 мая 2020 года в Кызыле будут временно прекращены все (маршрутки и автобусы) пассажирские перевозки по муниципальным и межмуниципальным маршрутам», — говорится в сообщении.

В Туве зарегистрирован 51 случай коронавирусной инфекции. Среди больных COVID-19 семеро детей. С 7 мая на территории Республики Тыва введут режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок или респираторов) при нахождении в общественных местах.