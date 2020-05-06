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Объявлена стоимость электрического UAZ Hunter

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © MWM

Электрическая версия внедорожника UAZ Hunter, разработанная чешской компанией MWM, будет стоить на европейском рынке от 40 тысяч евро (3,1 миллиона рублей по текущему курсу), сообщается на сайте производителя.

Автомобиль на базе Hunter получил имя MWM Spartan. Мощность электрической установки составляет 160 лошадиных сил. Двигатель машины питается от блока аккумуляторов емкостью от 56 до 90 кВт.ч.

Электрический внедорожник на 120 килограммов тяжелее обычного «УАЗ Хантер». На одной зарядке аккумуляторов автомобиль может проехать 200 километров.

MWM Spartan с правым рулем поступит в продажу в Великобритании во втором квартале 2020 года, версия с левым рулем появится в странах Европы к концу года.

Электромобиль на базе УАЗ, как говорится на сайте компании, будет востребован у фермеров, работников лесного хозяйства, компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых, и любителей экстрима.

Spartan будет стоить 40 тысяч евро. В России за эту цену можно купить четыре Patriot (от 820 тысяч рублей) либо 4,5 стандартных «Хантера» (от 737 тысяч рублей).

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