Число заболевших коронавирусом на Алтае приблизилось к 600

Еще 33 человека заболели за минувшие сутки коронавирусной инфекцией в Алтайском крае, болезнь захватила новые территории региона, сообщил оперштаб.

Общее количество заболевших в регионе составляет 588 человек, 110 из них выздоровели и выписаны из клиник края, в том числе 2 пациента – за прошедшие сутки. Три человека умерли.

Среди новых случаев заболевания: жители Барнаула – 14 человек, Змеиногорского района – 9, Рубцовска – 2, Бийска – 1, Немецкого национального района – 1, Тальменского района – 1. Впервые зарегистрировано заболевание у трех жителей Ребрихинского и двух жителей Благовещенского районов.

Около половины заболевших, 228 человек, зафиксировано в Змеиногорском районе, где ранее произошла вспышка среди рабочих на руднике.