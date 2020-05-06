Санитарка в Бурятии занесла коронавирус в детскую больницу

Санитарка, работающая в травматологическом отделении Детской республиканской клинической больницы в Бурятии, заразилась коронавирусом, переносила его бессимптомно и продолжала ходить на работу, сообщила журналистам министр здравоохранения региона Евгения Лудупова в среду.

«Она посещала места массового скопления людей. Обследовано более 400 человек – это медицинский персонал и пациенты. Результаты анализов у всех отрицательные. По предписанию Роспотребнадзора хирургический корпус ДРКБ закрыт», – цитирует «ИнформПолис» Лудупову.

Она подчеркнула, что вопреки информации, появившейся Сети, отделение патологии новорожденных на карантин закрывать не стали. «Персонал неоднократно проверялся, у всех отрицательные анализы», – резюмировала глава ведомства.

Ранее стало известно, что на Улан-Удэнском авиационном заводе у 21 сотрудника диагностировали коронавирусную инфекцию. Два цеха приостановили работу. Также COVID-19 выявили у 10 полицейских, обеспечивающих порядок в обсреваторе. Они, в свою очередь, заразили еще четырех сотрудников МВД.