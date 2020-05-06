Резкое похолодание со снегом придет в Восточную Сибирь

Резкое похолодание придет в Иркутскую область, Забайкалье и Бурятию. На протяжении недели ожидаются дожди и мокрый снег, сообщили синоптики региональных гидрометцентров.

По Бурятии и Забайкальскому краю в четверг ожидаются небольшие осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью 0… +5, местами -1… -6 градусов. Днем +13… +18, местами +4… +9 градусов.

В пятницу небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер с порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью +1.. +6, местами до -8 градусов. Днем +6… +11, местами до +15 градусов.

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По Иркутской области в четверг небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура ночью -1… +4, местами -4… -9 градусов. Днем +7… +12, местами до + 1 градуса.

В пятницу умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, грозы. Ветер западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура ночью +1… +6, местами до-5 градусов. Днем +7… +12, местами до +5 градусов.