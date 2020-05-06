Онлайн-концерт Ваенги покажут на Wink

Большой онлайн-концерт Елены Ваенги из Санкт-Петербурга пройдет 8 мая в видеосервисе Wink, сообщает пресс-служба «Ростелекома».

В прямом эфире проекта WinkLive прозвучат любимые песни певицы, включая «Королеву», «Золотую рыбку», «Тайгу», «Шопена», «Цветы» и многие другие.Онлайн-концерт состоится накануне юбилейного Дня Победы и певица наверняка коснется этой темы в своем выступлении.

«Да, нам всем непросто соблюдать ограничения, но это очень важно — оставаться дома. Знаете, мы всегда торопимся, у нас много работы, но сейчас появилось время побыть с семьей и сделать то, о чем мы с теплотой будем вспоминать всю свою жизнь. Пусть все-все будут здоровы! Обязательно присоединяйтесь к прямому эфиру, задавайте вопросы, подучите слова — споем вместе», — сказала Елена Ваенга.

Миллионы поклонников любят творчество Елены Ваенги за душевность и искренность на пределе. Она многократный лауреат премий «Золотой граммофон», «Песня года» и «Шансон года».

Во время концерта Елена Ваенга ответит на вопросы телезрителей. Задать их можно в официальном аккаунте «Ростелекома» в Instagram в комментариях к анонсу концерта. Самые интересные вопросы прозвучат во время прямой трансляции.

Концерт Елена Ваенги будет доступен в прямом эфире на телеканале «Всё ТВ» видеосервиса Wink бесплатно и без регистрации в 20.00 по московскому времени.