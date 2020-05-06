Автоблогеры попробовали завести машину на выдохшемся бензине

Автоблогеры оставили открытой емкость с бензином, а через неделю залили его в бак машины —эксперимент опубликован на YouTube-канале «Гараж 54».

Блогеры взяли 20 литров АИ-92 и налили его в обычный пластмассовый таз, а затем оставили на неделю в хорошо проветриваемом помещении.

«Испарилась практически половина за неделю. Это очень много», — отметил ведущий Владислав Барашенков.

Остатки бензина залили в бак автомобиля, и через несколько попыток он завелся. Но блогеру показалось, что мотор работает не так, как раньше.

Следующий эксперимент, который проведут блогеры, заключается в том, что они оставили две канистры с бензином на год, одну из них открыли.