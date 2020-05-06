Масочный режим введут в Туве

Масочный режим в общественных местах в Туве введут 7 мая, сообщает правительство региона.

«С 7 мая 2020 года до особого распоряжения ввести на территории Республики Тыва режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок или респираторов) при нахождении в общественных местах», — говорится в документе.

Кара-оол в соцсетях написал, что «может быть, наступит время обязательности перчаток».

«С утра кажется, что все привычно, как всегда на работу. Но это не так... Нужно принять уже тот факт, что как вчера уже жить не будем. Вирус, против которого еще не нашли вакцину, он нас не отпустит в ближаишие месяцы. А значит, нужно нам учиться жить и трудиться при наличии опасности заразиться опасным коронавирусом», — написал Кара-Оол.

В Туве зарегистрирован 51 случай коронавирусной инфекции. Среди больных COVID-19 семеро детей.