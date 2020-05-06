НАВЕРХ

Масочный режим введут в Туве

Источник:
Sibnet.ru
63 0
Фото: © Sibnet.ru

Масочный режим в общественных местах в Туве введут 7 мая, сообщает правительство региона.

«С 7 мая 2020 года до особого распоряжения ввести на территории Республики Тыва режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок или респираторов) при нахождении в общественных местах», — говорится в документе.

Кара-оол в соцсетях написал, что «может быть, наступит время обязательности перчаток».

«С утра кажется, что все привычно, как всегда на работу. Но это не так... Нужно принять уже тот факт, что как вчера уже жить не будем. Вирус, против которого еще не нашли вакцину, он нас не отпустит в ближаишие месяцы. А значит, нужно нам учиться жить и трудиться при наличии опасности заразиться опасным коронавирусом», — написал Кара-Оол.

В Туве зарегистрирован 51 случай коронавирусной инфекции. Среди больных COVID-19 семеро детей.

Тема: Распространение коронавируса
Минздрав Хакасии показал палаты пациентов с COVID-19. ВИДЕО
Главврач омской больницы уволился из-за 16 заболевших COVID-19 медиков
Количество зараженных COVID-19 в Бурятии приблизилось к 500
Коронавирус в Кузбассе нашли у офтальмолога с огромным кругом общения
смотреть все
Республика Тува #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Коронавирус пробил брешь в российском бюджете
•
Масочный режим предложили ввести по всей стране
•
Рошаль рассказал о тайном совещании по готовности медицины к ЧС
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
•
Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19
•
Выключить все: что опасно во время грозы
Как это работает
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
•
Вымыть или протереть: чем отличаются влажные салфетки
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Масочный режим введут в Туве
Сибирь 06.05.2020 15:10
Минздрав Хакасии показал палаты пациентов с COVID-19. ВИДЕО
Сибирь 06.05.2020 15:02
Самую мощную в РФ установку смонтируют на новосибирском заводе Чкалова
Сибирь 06.05.2020 14:44
Главврач омской больницы уволился из-за 16 заболевших COVID-19 медиков
Сибирь 06.05.2020 14:08
Самое популярное
Викторина с призами: для геймеров и не только
104086
Штормовое предупреждение объявили для Новосибирской области
25313
Первый канал сообщил подробности трансляции Евровидения-2020
14621
Новые заболевшие COVID-19 в Томске нарушали режим самоизоляции
11325
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Коронавирус пробил брешь в российском бюджете
•
Масочный режим предложили ввести по всей стране
•
Рошаль рассказал о тайном совещании по готовности медицины к ЧС
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
•
Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19
•
Выключить все: что опасно во время грозы
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Кремль анонсировал новое совещание Путина
92
Низкую смертность от коронавируса в России объяснили
67
Россия поможет Африке деньгами из бюджета
58
Масочный режим предложили ввести по всей стране
44
Тренер «Ахмата» высказался о «ноющих» о деньгах россиянах
42