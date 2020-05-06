Минздрав Хакасии показал палаты пациентов с COVID-19. ВИДЕО

Минздрав Хакасии выложил видео в соцсетях из Черногорской больницы, и показал, в каких условиях лечат больных коронавирусом.

Пациенты Черногорской межрайонной больницы с подтвержденным коронавирусом жаловались на тесноту, плохое питание и биотуалеты в палатах. После этого Минздрав Хакасии в Instagram опубликовал несколько видео с экскурсией по больнице.

Главная медсестра, главный внештатный специалист по сестринскому делу Вера Беднякова показала палаты, поговорила с больными. Она отметила, что биотуалеты после жалоб из общих палат убрали. Пациенты могут посещать туалетную комнату.