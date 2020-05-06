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Минздрав Хакасии показал палаты пациентов с COVID-19. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Минздрав Хакасии выложил видео в соцсетях из Черногорской больницы, и показал, в каких условиях лечат больных коронавирусом.

Пациенты Черногорской межрайонной больницы с подтвержденным коронавирусом жаловались на тесноту, плохое питание и биотуалеты в палатах. После этого Минздрав Хакасии в Instagram опубликовал несколько видео с экскурсией по больнице.


Главная медсестра, главный внештатный специалист по сестринскому делу Вера Беднякова показала палаты, поговорила с больными. Она отметила, что биотуалеты после жалоб из общих палат убрали. Пациенты могут посещать туалетную комнату.

Тема: Распространение коронавируса
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