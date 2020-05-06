Главврач омской больницы уволился из-за 16 заболевших COVID-19 медиков

Главврач омской горбольницы уволился по собственному желанию после заражения коронавирусом медперсонала, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

«Главный врач принял решение, что по собственному желанию покидает свой пост, потому что не смог уберечь коллектив и не смог принять нужные меры эпидемиологической безопасности», — сообщила министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.

В пресс-службе омского Минздрава уточнили, что коронавирус подтвержден у 16 человек, среди которых четыре врача и 12 человек — младший медперсонал. Больница находится на карантине.

Всего, по данным на 6 мая, в Омской области зарегистрировано 197 случаев заражения коронавирусом, 44 человека уже выздоровели, пятеро инфицированных умерли.