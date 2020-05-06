Жилой небоскреб вспыхнул в ОАЭ

Жилой небоскреб в 45 этажей охвачен огнем в городе Аль-Нахда (эмират Шарджа) в ОАЭ, сообщают местные СМИ.

Возгорание возникло в 21.04 по местному времени. По данным издания, оно началось на 10-м этаже. Здание полностью охвачено огнем, который также перекинулся на соседнее здание, приводит «Интерфакс» данные экстренных служб.

Сообщений о жертвах пожара не поступало — жильцы дома эвакуировались и находятся в своих машинах.

Полиция использует дрон для обнаружения людей, которые могли остаться внутри здания.