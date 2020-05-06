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Количество зараженных COVID-19 в Бурятии приблизилось к 500

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Бурятии увеличилось за сутки на 49 человек. Общее число инфицированных достигло 499, сообщила пресс-служба республиканского Минздрава.

Из них успешно завершили лечение и выписались из больниц 133 человека, умерло четыре пациента. Из 49 новых случаев COVID-19, выявленных за сутки, семь человек прибыли из других регионов, 11 человек из числа контактных в Кижингинском районе, четыре человека — сотрудники МВД— контактные с ранее выявленными, 27 человек – контактные с другими ранее выявленными пациентами с COVID-19.

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По данным на среду, 6 мая, в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 241 больной, из них 27 детей. У троих детей диагностирована пневмония.

В инфекционной больнице в отделении реанимации находятся четыре взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ больных нет.

В стационаре по улице Солнечная в отделении реанимации находятся семь тяжелых взрослых пациентов с COVID-19. За все время в Бурятии провели более 40,5 тысячи человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.

Тема: Распространение коронавируса
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