Магазины одежды откроются в Бурятии после 9 мая

Магазины одежды, обуви и стройматериалов откроются в Бурятии 10 мая. Сауны, бани и кинотеатры пока останутся на карантине, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

Правительство Бурятии принято решение ослабить ограничительные меры для ряда предприятий, начиная с 10 мая. Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что проблемы распространения коронавируса есть, но и тактика действий со стороны санитарных и медицинских служб выработана.



«Готовы идти на снижение мер ограничений и планируем сразу после Дня Победы с 10-го числа пойти на дополнительное снятие ограничений. Снятие ограничений не коснется, безусловно, массовых мероприятий, театров, кинотеатров, объектов общепита», — сообщил Цыденов.

По его словам, в первую очередь будут открываться бытовые службы, а также торговые предприятия, занимающиеся продажей непродовольственных товаров.

Вновь заработают не только магазины строительных материалов, но и магазины одежды и различные сервисы — места, где нет массового скопления людей единовременно.

Предприятия сферы услуг, где есть непосредственное взаимодействие человека с человеком — массажные салоны, бани, сауны пока не будут открываться. «С учетом того, что целый комплекс мер поддержки уже заработал, думаю, что «дышать» людям» станет немножко полегче», — резюмировал руководитель региона.