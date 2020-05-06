НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Снимки звезд сериала «Сваты» в молодости взбудоражили Сеть

Источник:
Sibnet.ru
273 0
Фото: © кадр из сериала «Сваты»

Фотографии актеров сериала «Сваты» в молодости опубликовали в фанатском Instagram-аккаунте, подписчики живо начали обсуждать, как годы изменили внешность артистов.

«Наши любимые Сваты в молодости. Как считаете, кто совсем не изменился?», — подписал автор фанатского блога под опубликованными архивными снимками. На фотографии изображены Федор Добронравов, Анатолий Васильев, Татьяна Кравченко и Людмила Артемьева.

Снимки вызвали споры между подписчиками. Одни отметили, что узнать можно только Добронравова, а остальных артистов время не пощадило. Другие посчитали, что все артисты выглядят также хорошо, как в молодости, а возраст выдают лишь морщинки. Многие отметили юную красоту Кравченко.

Сериал «Сваты» впервые вышел на российском ТВ в 2008 году. С тех пор вышло шесть сезонов и полнометражный фильм, также идет работа над седьмым сезоном.

Изначально сюжет завязывается на том, как молодые супруги Маша и Максим Ковалёвы, уезжая на отдых, просят присмотреть за пятилетней дочкой своих родителей. Из-за небольшой неразберихи приезжают родители и Маши, и Максима. Родители Маши — простые сельские жители, а родители Максима — типичные городские интеллигенты с утончёнными манерами. Выясняется, что они не выносят друг друга.

Еще по теме
Фильм «Герой» с Петровым и Машковым покажут на ТНТ
Фильм дня: «Битва за Севастополь»
Богомолов сообщил о дате премьеры сериала про ангарского маньяка
Что покажут к 9 мая: хиты, премьеры и новый «Диверсант»
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Шоу-бизнес
КАРТИНА ДНЯ
•
Коронавирус пробил брешь в российском бюджете
•
Масочный режим предложили ввести по всей стране
•
Рошаль рассказал о тайном совещании по готовности медицины к ЧС
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Как это работает
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
•
Вымыть или протереть: чем отличаются влажные салфетки
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Масочный режим введут в Туве
Сибирь 06.05.2020 15:10
Минздрав Хакасии показал палаты пациентов с COVID-19. ВИДЕО
Сибирь 06.05.2020 15:02
Самую мощную в РФ установку смонтируют на новосибирском заводе Чкалова
Сибирь 06.05.2020 14:44
Главврач омской больницы уволился из-за 16 заболевших COVID-19 медиков
Сибирь 06.05.2020 14:08
Самое популярное
Викторина с призами: для геймеров и не только
104078
Штормовое предупреждение объявили для Новосибирской области
25313
Первый канал сообщил подробности трансляции Евровидения-2020
14605
Новые заболевшие COVID-19 в Томске нарушали режим самоизоляции
11325
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Коронавирус пробил брешь в российском бюджете
•
Масочный режим предложили ввести по всей стране
•
Рошаль рассказал о тайном совещании по готовности медицины к ЧС
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
•
Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19
•
Выключить все: что опасно во время грозы
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Удавиков

То бишь были работающими бедными, а станут работающими нищими. Далее только бомжи уже идут, вот это -...

Ballazan

Пусть бесплатно раздают!!! В других государствах помощь населению делают!!!! А у нас арест какой-то за...

Lava Lava

Слышь "умник", а ты в курсе что любой предмет индивидуальной защиты прежде всего имеет сертификацию и...

lex-on

Так раздавайте маски!!!А то их не найти ,а если есть то дорогущие!И вообще короновирус ,все это бред...

Gargas

Раньше говорили, что маски нужны только больным, для других бесполезны, а теперь всех хотят заставить....