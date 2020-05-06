Снимки звезд сериала «Сваты» в молодости взбудоражили Сеть

Фотографии актеров сериала «Сваты» в молодости опубликовали в фанатском Instagram-аккаунте, подписчики живо начали обсуждать, как годы изменили внешность артистов.

«Наши любимые Сваты в молодости. Как считаете, кто совсем не изменился?», — подписал автор фанатского блога под опубликованными архивными снимками. На фотографии изображены Федор Добронравов, Анатолий Васильев, Татьяна Кравченко и Людмила Артемьева.

Снимки вызвали споры между подписчиками. Одни отметили, что узнать можно только Добронравова, а остальных артистов время не пощадило. Другие посчитали, что все артисты выглядят также хорошо, как в молодости, а возраст выдают лишь морщинки. Многие отметили юную красоту Кравченко.

Сериал «Сваты» впервые вышел на российском ТВ в 2008 году. С тех пор вышло шесть сезонов и полнометражный фильм, также идет работа над седьмым сезоном.

Изначально сюжет завязывается на том, как молодые супруги Маша и Максим Ковалёвы, уезжая на отдых, просят присмотреть за пятилетней дочкой своих родителей. Из-за небольшой неразберихи приезжают родители и Маши, и Максима. Родители Маши — простые сельские жители, а родители Максима — типичные городские интеллигенты с утончёнными манерами. Выясняется, что они не выносят друг друга.