Коронавирус в Кузбассе нашли у офтальмолога с огромным кругом общения

Врач-офтальмолог из Белово в Кузбассе заразилась коронавирусом, прием врачей в ее поликлинике будет временно ограничен, а медучреждение обработано, сообщил в соцсетях в среду глава города Алексей Курносов.

«В нашем городе выявлен еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 обнаружен у врача-офтальмолога из Нового городка. Круг ее общения огромен. В опасности сотни жителей поселка. На карантин отправлены все участники первого круга общения, в ближайшее время будет полностью обработана поликлиника, а прием врачей временно ограничен», — сказал Курносов.

Он уточнил, что поликлиника будет принимать только экстренных больных. Также из-за сложившейся ситуации проезд в общественном транспорте будет разрешен только в масках.

По данным оперативного штаба на 6 мая, в Кузбассе за сутки выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зафиксировано 198 случаев COVID-19, 26 человек выздоровели, четыре скончались.