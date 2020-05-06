Стюардессу с коронавирусом из Новосибирска едва не отправили в рейс

Стюардесса из Новосибирска не могла добиться госпитализации матери, врачи диагностировали ей ОРВИ, а у женщины была двусторонняя пневмония. Сама бортпроводница едва не отправилась в рейс с коронавирусом, сообщила девушка на своей странице в Facebook.

Тата Волкова рассказала, что ее мама почувствовала себя плохо 25 апреля. У женщины поднялась температура до 38,5 градуса. На следующий день они вызвали врача. Медик, по словам девушки, рекомендовала пить противовирусное и выздоравливать. На просьбу взять анализ на коронавирус, ответила отказом.

Фото : © скришот со страницы Tata Volkova в Facebook

«Уже ночью мы вызывали скорую, так как состояние резко ухудшилось, и мама отправилась в первую инфекционную больницу, где ей поставили левостороннюю пневмонию. Оттуда перевезли в 11-ю больницу, там сделали повторный рентген, пневмонию "отменили" и отправили домой, лечить ОРВИ», — написала автор поста.

Тест на COVID-19 удалось сделать только благодаря знакомствам, добавила Волкова. Маму девушки отправили лечиться домой. Но на пятый день маме стало хуже, и тогда девушка отвезла ее в частную клинику, где ей подтвердили двустороннюю пневмонию со значительными изменениями в легких.

«Пока я вела машину и одновременно звонила куда могла, мама потеряла сознание, остановка дыхания, губы сине-черные. Жуть такая я вам скажу... Сама не смогла привести ее в сознание. К счастью, на светофоре оказалась машина скорой помощи, притащила оттуда врача, она привела маму в чувства, рекомендовала срочно ехать в ближайшую больницу, назвала в какую. К себе забрать не смогла, так как у нее в машине находился пациент», — рассказала Волкова.

Сейчас мать автора поста находится в больнице, ей становится лучше. Сама девушка едва не отправилась в рейс с коронавирусом. По ее словам, врачи сказали ей, что первый тест у нее отрицательный, а позже ей позвонили и отметили, что результат был сомнительным. Повторный анализ показал наличие коронавирусной инфекции и девушку госпитализировали в инфекционную больницу.

«Чудом не пошла в рейсы (очень для меня невыгодным "чудом", по нынешним временам). При поступлении повторный анализ не взяли, врача за сутки не увидела. Совершенно бредовая история. А ведь ещё есть люди, которые смотрят телевизор и искренне считают, что они в безопасности», — резюмировала она.

В пресс-службе Минздрава Новосибирской области получить оперативный комментарий по ситуации с жительницей Новосибирска и ее матерью на момент публикации не удалось. Редакция Sibnet.ru направила в ведомство официальный запрос.