НАВЕРХ

Число зараженных в Новосибирске превысило 800

Источник:
Sibnet.ru
293 1
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Еще 63 человека заразились коронавирусом за сутки в Новосибирске, число заболевших превысило 800 человек, сообщает оперативный штаб региона.

По данным оперативного штаба на 6 мая, в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 63 человек. В отделениях реанимации находятся 16 пациентов, на ИВЛ – 44 человека.

Всего в регионе 809 случаев заражения коронавирусом, из них 39 – дети. 184 человека выписаны по выздоровлению, 11 человек умерли.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска – 889, в том числе пациенты с установленным диагнозом. В детскую больницу №3 госпитализированы 82 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Тема: Распространение коронавируса
Масочный режим введут в Туве
Минздрав Хакасии показал палаты пациентов с COVID-19. ВИДЕО
Главврач омской больницы уволился из-за 16 заболевших COVID-19 медиков
Количество зараженных COVID-19 в Бурятии приблизилось к 500
смотреть все
Новосибирск #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Коронавирус пробил брешь в российском бюджете
•
Масочный режим предложили ввести по всей стране
•
Рошаль рассказал о тайном совещании по готовности медицины к ЧС
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
•
Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19
•
Выключить все: что опасно во время грозы
Как это работает
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
•
Вымыть или протереть: чем отличаются влажные салфетки
НОВОСТИ СИБИРИ
Масочный режим введут в Туве
Сибирь 06.05.2020 15:10
Минздрав Хакасии показал палаты пациентов с COVID-19. ВИДЕО
Сибирь 06.05.2020 15:02
Самую мощную в РФ установку смонтируют на новосибирском заводе Чкалова
Сибирь 06.05.2020 14:44
Главврач омской больницы уволился из-за 16 заболевших COVID-19 медиков
Сибирь 06.05.2020 14:08
Самое популярное
Викторина с призами: для геймеров и не только
104078
Штормовое предупреждение объявили для Новосибирской области
25313
Первый канал сообщил подробности трансляции Евровидения-2020
14605
Новые заболевшие COVID-19 в Томске нарушали режим самоизоляции
11325
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Коронавирус пробил брешь в российском бюджете
•
Масочный режим предложили ввести по всей стране
•
Рошаль рассказал о тайном совещании по готовности медицины к ЧС
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
•
Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19
•
Выключить все: что опасно во время грозы
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Кремль анонсировал новое совещание Путина
92
Низкую смертность от коронавируса в России объяснили
67
Россия поможет Африке деньгами из бюджета
58
Масочный режим предложили ввести по всей стране
44
Тренер «Ахмата» высказался о «ноющих» о деньгах россиянах
42