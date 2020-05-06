Число зараженных в Новосибирске превысило 800

Еще 63 человека заразились коронавирусом за сутки в Новосибирске, число заболевших превысило 800 человек, сообщает оперативный штаб региона.

По данным оперативного штаба на 6 мая, в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 63 человек. В отделениях реанимации находятся 16 пациентов, на ИВЛ – 44 человека.

Всего в регионе 809 случаев заражения коронавирусом, из них 39 – дети. 184 человека выписаны по выздоровлению, 11 человек умерли.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска – 889, в том числе пациенты с установленным диагнозом. В детскую больницу №3 госпитализированы 82 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.