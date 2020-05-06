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Фильм «Герой» с Петровым и Машковым покажут на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Фильм «Герой» с Александром Петровым, Светланой Ходченковой и Владимиром Машковым впервые покажут на телевидении, картина вышла в прокат осенью 2019 года.

В центре сюжета история отца и сына, драматизм которой придают шпионские разборки. Молодой парень Андрей (Александр Петров) обучался в спецшколе Службы внешней разведки, которой руководил его отец полковник Родин (Владимир Машков). В начале 2000-х проект «Юность» закрыли, а учеников распустили, приказав ожидать особого задания. Прошло почти 15 лет, когда Андрей, считавший отца погибшим, получает задание.

Ценность фильма, снятого режиссером Кареном Оганесяном, в актерском составе. Здесь и любимый всеми Петров, и талантливый Машков, и почти голливудская звезда Светлана Ходченкова. Звезды кино спасают немного сумбурный и неконкретный сюжет и просмотр героической драмы с оттенками комедии становится вполне оправданным.

Фильм вышел в прокат меньше года назад, и заработал достаточно низкий рейтинг IMDb: 4.20. «Героя» впервые покажут на телеэкране 9 мая. Премьера фильма состоится на канале ТНТ в 21.00.


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