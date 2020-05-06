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Рошаль рассказал о тайном совещании по готовности медицины к ЧС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: premier.gov.ru / CC BY 4.0

Участники закрытого совещания «Оказание медицинской помощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших», состоявшегося в июне 2019 года, решили, что отечественная система не готова к массовому заболеванию, рассказал президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

Совещание проходило 24 июня 2019 года на базе ОНФ. В нем участвовали представители Минобороны, МЧС, «Защиты», Минздрава, руководство объединения врачей скорой помощи, главных врачей больниц и поликлиник.

«К оказанию массовой помощи населению страны мы не готовы. Оптимизация здравоохранения с сокращением кадров и медицинских учреждений также внесла свою лепту», — рассказал Рошаль «Коммерсанту» об общем выводе.

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Участники совещания посчитали, что каждый регион России должен быть самодостаточным при оказании медицинской помощи при любых катастрофах: «Не возить больных в Москву, в Санкт-Петербург, а на месте оказывать им помощь. Везде в России должно быть достаточно сил и средств для ликвидации последствий трагедии».

ОНФ рекомендовал органам исполнительной власти рассчитать достаточность коечного фонда для ликвидации медико-санитарных последствий ЧС.

«Это было первое в России общественное обсуждение проблемы. Если бы мы успели это сделать, то сейчас нам было бы легче. Не успели. Мы провели эту встречу в закрытом режиме, а нужно было, вероятно, кричать во всю глотку», — отметил Рошаль.

Кроме того, врач сообщил, что в октябре прошлого года по инициативе члена центрального штаба ОНФ, профессора Владимира Порханова из Краснодара, ОНФ провело совещание, на котором обсуждался вопрос мембранной оксигенации (технология насыщения крови кислородом в случае отказа легких больного, применяется при лечении больных COVID-19).

«Нужно было выводить число ЭКМО-центров на более высокий уровень, и подготовку кадров, и отработку методики, Здесь тоже ОНФ опередил сегодняшнюю ситуацию. Тогда никто не предполагал, что это потребуется так быстро». — заявил Рошаль.

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