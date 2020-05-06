Орхидеи распустились в нацпарке «Красноярские Столбы»

Одна из самых раннецветущих орхидей заповедной территории – калипсо луковичная зацвела на «Красноярских Столбах», сообщает пресс-служба нацпарка.

Калипсо от древнегреческого — «та, что скрывает». Своим именем растение обязано мифологической греческой красавице – нимфе Calypso. Не так просто найти и увидеть этот редкий цветок, который, словно скрывается от глаз наблюдателя.



Это хрупкое и миниатюрное многолетнее растение, живущее 15 - 30 лет, зацветает только на 6-8 год жизни. Калипсо – одна из немногих орхидей заповедной территории, которые «уходят» под снег с зеленым листом, а ранней весной, как только сойдет снежный покров – расправляет его и выпускает цветонос, готовясь к цветению.



Цветок калипсо — довольно крупный относительно всего растения и, под стать всем орхидеям, крайне живописный. Беловатый с красно-бурыми полосками, точками и вкраплением желтого. Розовые, заостренные, лучевидно расходящиеся листочки околоцветника обрамляют его, словно короной. Незаурядная внешность цветка привлекает его опылителей – шмелей.



Первые находки этой красавицей датируются далеким 1948 годом. С 2017 года на нескольких участках нацпарка научным отделом ведется постоянный мониторинг за популяциями этой орхидеи. В прошлом году цветение вида пришлось на конец мая.

Эта ранняя весна ускорила все процессы и уже в последних числах апреля, в наиболее прогретых солнышком местах, зацвела калипсо. А по поймам таёжных ручьев, где весенние изменения не так скоротечны, она только выпустила цветоносы, готовясь к цветению.



Вид включен в Красную книгу РФ и Красноярского края. В крае калипсо имеет статус уязвимого вида, что объясняется неустойчивостью к вытаптыванию, пожарам и другим факторам, связанным с присутствием человека.