Выпускные в школах Кузбасса пройдут не раньше августа

Выпускные вечера в школах Кемеровской области пройдут не раньше августа, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Для всех одиннадцатиклассников выпускной вечер — это большое событие. В Кузбассе выпускные состоятся в традиционном формате, без всяких удаленных режимов, но не раньше августа», — процитировала пресс-службе слова главы региона Сергея Цивилева.

Заместитель губернатора по вопросам образования и науки Елена Пахомова уточнила, что точные сроки проведения выпускных балов будут известны после того, как Министерство образования и науки РФ утвердит график экзаменов.

Выпускные вечера переносятся из-за коронавируса, а ЕГЭ в кузбасских школах пройдет с 8 июня по 11 июля.