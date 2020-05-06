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Рост числа тяжелых форм COVID-19 зарегистрировали в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства республики Хакасия

Первого зараженного коронавирусом, госпитализированного в городскую клиническую больницу Читы, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В регионе увеличилось число больных с тяжелым течением болезни, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Большинство больных COVID-19 переносит заболевание в средней и легкой форме, однако мы регистрируем серьезный рост тяжелых форм течения болезни. Уже шестеро пациентов моностационара Читы находятся на кислородной поддержке, из них трое — в реанимации», — отметила министр здравоохранения региона Анна Шангина.

Состояние больной 68-и лет ухудшилось из-за сопутствующей патологии и потребовало подключения к аппарату ИВЛ. Вентиляция легких осуществляется при помощи щадящей методики без наложения искусственных дыхательных путей через специальную герметичную маску.

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«Заболевание опасно тем, что поначалу может протекать бессимптомно, но затем резко дать осложнение в виде двусторонней пневмонии. Особенно молниеносно развивается она у пожилых и людей с хроническими патологиями», — объяснила Шангина.

По данным на вторник, 5 мая, в Забайкалье подтверждено 238 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровело 78 человек. Для оперативного выявления возможного круга контактных лиц в Забайкалье введены цифровые пропуска.

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Топ комментариев

Иркут 69

Да уж.. пресловутый "островок стабильности" 😕Ещё толком и не ели, а уже призывают урезать пайку

great_america

Это логично раз экономика летит в пропасть. Странно на этом фоне смотрятся расходы на другие страны вроде...

Удавиков

То бишь были работающими бедными, а станут работающими нищими. Далее только бомжи уже идут, вот это -...

senik

"Надеюсь, вирус полностью уничтожит их армию"---/---/---Скорее вирус уничтожит американскую армию. Хотя...

Gargas

Новость наисвежайшая, от 13 Апреля 2020.