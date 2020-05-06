Рост числа тяжелых форм COVID-19 зарегистрировали в Забайкалье

Первого зараженного коронавирусом, госпитализированного в городскую клиническую больницу Читы, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В регионе увеличилось число больных с тяжелым течением болезни, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Большинство больных COVID-19 переносит заболевание в средней и легкой форме, однако мы регистрируем серьезный рост тяжелых форм течения болезни. Уже шестеро пациентов моностационара Читы находятся на кислородной поддержке, из них трое — в реанимации», — отметила министр здравоохранения региона Анна Шангина.

Состояние больной 68-и лет ухудшилось из-за сопутствующей патологии и потребовало подключения к аппарату ИВЛ. Вентиляция легких осуществляется при помощи щадящей методики без наложения искусственных дыхательных путей через специальную герметичную маску.

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«Заболевание опасно тем, что поначалу может протекать бессимптомно, но затем резко дать осложнение в виде двусторонней пневмонии. Особенно молниеносно развивается она у пожилых и людей с хроническими патологиями», — объяснила Шангина.

По данным на вторник, 5 мая, в Забайкалье подтверждено 238 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровело 78 человек. Для оперативного выявления возможного круга контактных лиц в Забайкалье введены цифровые пропуска.