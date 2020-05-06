НАВЕРХ

Почти половина зараженных в Хакасии оказались медиками

Источник:
Sibnet.ru
168 0
Фото: © правительство Хакасии

Почти половина из 22 зараженных за сутки в Хакасии оказались медиками, в регионе всего 340 случаев заболевания коронавирусом, сообщает правительство республики.

Лабораторно подтвердился диагноз COVID-19 у 22 человек: 19 — в Абакане, два — в Саяногорске, один — в Усть-Абаканском районе. Дюжина новых заболевших — из числа контактных с больными, восемь – сотрудники Абаканской межрайонной клинической больницы, еще двое инфицированных из хирургического отделения республиканской больницы (медработник и пациент).

Всего в республике зарегистрировано 340 случаев заболевания коронавирусом. Восемь человек умерли, 32 пациента выздоровели.  

Тема: Распространение коронавируса
Число зараженных в Новосибирске превысило 800
Рост числа тяжелых форм COVID-19 зарегистрировали в Забайкалье
Масочный режим предложили ввести по всей стране
Пациент с коронавирусом умер от инсульта в Кузбассе
смотреть все
Хакасия #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Масочный режим предложили ввести по всей стране
•
Рошаль рассказал о тайном совещании по готовности медицины к ЧС
•
Запрет на продажу алкоголя в жилых домах вступил в силу
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
•
Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19
•
Выключить все: что опасно во время грозы
Как это работает
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
•
Вымыть или протереть: чем отличаются влажные салфетки
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Число зараженных в Новосибирске превысило 800
Сибирь 06.05.2020 11:54
Орхидеи распустились в нацпарке «Красноярские Столбы»
Сибирь 06.05.2020 11:10
Петиция в защиту пойманных на месте пожара чиновников появилась в Сети
Сибирь 06.05.2020 10:54
Выпускные в школах Кузбасса пройдут не раньше августа
Сибирь 06.05.2020 10:44
Самое популярное
Викторина с призами: для геймеров и не только
103375
Штормовое предупреждение объявили для Новосибирской области
25273
Первый канал сообщил подробности трансляции Евровидения-2020
12618
Российские банки снизят ставки по рублевым вкладам
10517
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Масочный режим предложили ввести по всей стране
•
Рошаль рассказал о тайном совещании по готовности медицины к ЧС
•
Запрет на продажу алкоголя в жилых домах вступил в силу
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
•
Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19
•
Выключить все: что опасно во время грозы
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Кремль анонсировал новое совещание Путина
92
Низкую смертность от коронавируса в России объяснили
67
Россия поможет Африке деньгами из бюджета
57
Тренер «Ахмата» высказался о «ноющих» о деньгах россиянах
42
Болезненное снижение зарплат пообещали россиянам
37