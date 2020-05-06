Почти половина зараженных в Хакасии оказались медиками

Почти половина из 22 зараженных за сутки в Хакасии оказались медиками, в регионе всего 340 случаев заболевания коронавирусом, сообщает правительство республики.

Лабораторно подтвердился диагноз COVID-19 у 22 человек: 19 — в Абакане, два — в Саяногорске, один — в Усть-Абаканском районе. Дюжина новых заболевших — из числа контактных с больными, восемь – сотрудники Абаканской межрайонной клинической больницы, еще двое инфицированных из хирургического отделения республиканской больницы (медработник и пациент).

Всего в республике зарегистрировано 340 случаев заболевания коронавирусом. Восемь человек умерли, 32 пациента выздоровели.