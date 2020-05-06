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Пожарные в Приангарье обнаружили в сгоревшем доме двух погибших

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области

Тела двух мужчин обнаружили пожарные в сгоревшем доме в деревне Егоровская Аларского района Иркутской области во вторник. Обстоятельства их гибели устанавливаются, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Во вторник в 4.38 по местному времени (23.38 мск) поступило сообщение о пожаре района на улице 2-я Мичурина в деревней Егоровская. По сообщению очевидцев, горел жилой дом, где могли находиться люди.

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Когда сотрудники МЧС прибыли на место, горел брусовой одноэтажный дом, и огонь мог перекинуться на соседние строения. В 5.15 по местному времени (00.15 мск) пожар ликвидировали. Но под обрушившимися конструкциями дома были найдены погибшие мужчины 35 лет и 51 года.

В настоящее время региональный СУ СК России выясняет обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, мужчины распивали спиртные напитки. Вероятная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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