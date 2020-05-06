Чехия призвала Россию к нормализации отношений

Российское посольство в Чехии получило ноту МИД Чехии с предложением начать консультации об урегулировании споров во взаимных отношениях, обострившихся на фоне демонтажа в Праге памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, сообщил пресс-секретарь дипломатического представительства Николай Брякин.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек, выступая ранее перед депутатами нижней палаты национального парламента, заявил, что чешские власти во вторник "передали российской стороне ноту с предложением начать консультации в соответствии с параграфом пять договора о дружеских отношениях и сотрудничестве между Чехией и РФ».

«Такая нота получена», — сообщил ТАСС представитель посольства. Данные консультации являются стандартным механизмом, который предусматривает данный договор. Как подчеркнул министр, между Чехией и Россией «существует множество тем», в которых существуют разногласия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Глава МИД Польши признал роль СССР в победе над нацизмом

Монумент Коневу, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию президента Чехии Милоша Земана, был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился.

Как заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия ждет ответа от Чехии на предложение начать диалог по поводу грубого нарушения обязательств по совместному договору об основах дружеских отношений от 1993 года при демонтаже памятника маршалу СССР Ивану Коневу. По его словам, Чехия, согласно упомянутому соглашению, обязана «свято оберегать и обеспечивать доступ к памятникам, в том числе к памятнику маршалу Коневу».

Отвечая на претензии российской стороны, Петржичек в прошедшее воскресенье выразил убежденность в том, что Чехия не нарушила обязательств по действующим договорам с РФ, а также заверил, что страна «чтит всех павших воинов, которые участвовали в освобождении Чехословакии от нацистской оккупации».