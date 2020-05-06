НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Чехия призвала Россию к нормализации отношений

Источник:
ТАСС
269 9
Фото: Gampe / CC BY-SA 4.0

Российское посольство в Чехии получило ноту МИД Чехии с предложением начать консультации об урегулировании споров во взаимных отношениях, обострившихся на фоне демонтажа в Праге памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, сообщил пресс-секретарь дипломатического представительства Николай Брякин.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек, выступая ранее перед депутатами нижней палаты национального парламента, заявил, что чешские власти во вторник "передали российской стороне ноту с предложением начать консультации в соответствии с параграфом пять договора о дружеских отношениях и сотрудничестве между Чехией и РФ».

«Такая нота получена», — сообщил ТАСС представитель посольства. Данные консультации являются стандартным механизмом, который предусматривает данный договор. Как подчеркнул министр, между Чехией и Россией «существует множество тем», в которых существуют разногласия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлава МИД Польши признал роль СССР в победе над нацизмом

Монумент Коневу, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию президента Чехии Милоша Земана, был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился.

Как заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия ждет ответа от Чехии на предложение начать диалог по поводу грубого нарушения обязательств по совместному договору об основах дружеских отношений от 1993 года при демонтаже памятника маршалу СССР Ивану Коневу. По его словам, Чехия, согласно упомянутому соглашению, обязана «свято оберегать и обеспечивать доступ к памятникам, в том числе к памятнику маршалу Коневу».

Отвечая на претензии российской стороны, Петржичек в прошедшее воскресенье выразил убежденность в том, что Чехия не нарушила обязательств по действующим договорам с РФ, а также заверил, что страна «чтит всех павших воинов, которые участвовали в освобождении Чехословакии от нацистской оккупации».



   
Еще по теме
Лукашенко отказался отменять парад Победы и пригласил россиян
Спецслужбы Запада обвинили Китай в уничтожении фактов о вирусе
Украина обвинила Россию в годовщину трагедии в Одессе
Трамп искренне обрадовался «воскрешению» Ким Чен Ына
смотреть все
Политика #Мир #История
КАРТИНА ДНЯ
•
Масочный режим предложили ввести по всей стране
•
Рошаль рассказал о тайном совещании по готовности медицины к ЧС
•
Запрет на продажу алкоголя в жилых домах вступил в силу
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
•
Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19
•
Выключить все: что опасно во время грозы
Как это работает
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
•
Вымыть или протереть: чем отличаются влажные салфетки
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Число зараженных в Новосибирске превысило 800
Сибирь 06.05.2020 11:54
Орхидеи распустились в нацпарке «Красноярские Столбы»
Сибирь 06.05.2020 11:10
Петиция в защиту пойманных на месте пожара чиновников появилась в Сети
Сибирь 06.05.2020 10:54
Выпускные в школах Кузбасса пройдут не раньше августа
Сибирь 06.05.2020 10:44
Самое популярное
Викторина с призами: для геймеров и не только
103375
Штормовое предупреждение объявили для Новосибирской области
25273
Первый канал сообщил подробности трансляции Евровидения-2020
12618
Российские банки снизят ставки по рублевым вкладам
10517
Обсуждение (9)
КАРТИНА ДНЯ
•
Масочный режим предложили ввести по всей стране
•
Рошаль рассказал о тайном совещании по готовности медицины к ЧС
•
Запрет на продажу алкоголя в жилых домах вступил в силу
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
•
Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19
•
Выключить все: что опасно во время грозы
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Кремль анонсировал новое совещание Путина
92
Низкую смертность от коронавируса в России объяснили
67
Россия поможет Африке деньгами из бюджета
57
Тренер «Ахмата» высказался о «ноющих» о деньгах россиянах
42
Болезненное снижение зарплат пообещали россиянам
37