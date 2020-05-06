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Масочный режим предложили ввести по всей стране

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Sibnet.ru

Масочный режим могут ввести по всей стране, это предложение обсуждалось на совещании рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.

Во вторник руководитель рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин провел совещание с губернаторами о внедрении обязательного ношения защитных масок по всей стране.

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Обязательный масочный режим позволит снизить передачу коронавирусной инфекции от человека к человеку, считает главный пульманолог России Сергей Авдеев. «Если маску носят все, то маска будет в том числе и на человеке, у которого уже есть эта инфекция», — приводит «Коммерсантъ» его слова.

На все регионы страны могут распространить опыт Московской области. С 1 мая там рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования. С 12 мая ношение масок в общественных местах станет обязательным, нарушителей ждет административный штраф. 

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что поддерживает решение властей субъектов федерации вводить масочный режим.

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