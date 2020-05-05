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Жительница Красноярского края сожгла тело мужа в бане

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Следственного управления СК РФ

Женщина в Козульском районе Красноярского края убила мужа два года назад. А в 2020 году, опасаясь, что преступление раскроют, выкопала тело супруга, чем и выдала себя сыщикам, сообщило региональное СУ СК России.

По версии следствия, летом 2018 года мужчина приехал в отпуск с севера, где работал вахтовым методом, и в августе того же года бесследно пропал. Его супруга и 16-летний сын уверяли следователей, что не знают, где он находится.

В конце апреля 2020 года следователи повторно допросили 52-летнюю супругу пропавшего мужчины и сообщили ей, что на следующий день придут проводить осмотр участка с использованием служебной собаки.

Женщина ночью откопала тело мужа, расчленила и сожгла в бане. На следующий день в утреннее время следователи обнаружили человеческие останки в печи и на территории ограды.

Под тяжестью предъявленных улик женщина созналась в совершенном преступлении и рассказала, что в августе 2018 года между ней и пьяным супругом произошла ссора, в ходе которой женщина сначала молотком оглушила супруга, а затем налила ему в рот дезинфицирующе средство. Несчастный умер. После этого злоумышленница с сыном закопали тело в огороде.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Виновнице грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас сыщики устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

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