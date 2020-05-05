Пациент с коронавирусом умер от инсульта в Кузбассе

Пациент с диагностированной коронавирусной инфекцией скончался от инсульта в Кемеровской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Один пациент, лечившийся от коронавирусной инфекции, скончался. Это мужчина в возрасте 61 года. У пациента произошел инсульт. Он проживал в городе Калтан.

Трое заболевших, получавших медицинскую помощь, выздоровели. Тесты показали отсутствие у них коронавирусной инфекции. Таким образом в Кузбассе 25 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе выявлено 180 случаев заболевания, 151 пациент с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся более 9,7 тысячи человек.