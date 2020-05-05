НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Пациент с коронавирусом умер от инсульта в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
155 1
Фото: © UK Department for International Development

Пациент с диагностированной коронавирусной инфекцией скончался от инсульта в Кемеровской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Один пациент, лечившийся от коронавирусной инфекции, скончался. Это мужчина в возрасте 61 года. У пациента произошел инсульт. Он проживал в городе Калтан.

Трое заболевших, получавших медицинскую помощь, выздоровели. Тесты показали отсутствие у них коронавирусной инфекции. Таким образом в Кузбассе 25 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе выявлено 180 случаев заболевания, 151 пациент с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся более 9,7 тысячи человек.

Тема: Распространение коронавируса
Названы ранние симптомы коронавируса
Нарколог заявил о смертельной опасности курения во время пандемии
Американец понадеялся на смерть российской армии от COVID-19
Новые заболевшие COVID-19 в Томске нарушали режим самоизоляции
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Мишустина
•
Запрет на продажу алкоголя в жилых домах вступил в силу
•
Болезненное снижение зарплат пообещали россиянам
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
•
Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Как это работает
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
•
Вымыть или протереть: чем отличаются влажные салфетки
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Пациент с коронавирусом умер от инсульта в Кузбассе
Сибирь 05.05.2020 20:45
Жительница Красноярского края сожгла тело мужа в бане
Сибирь 05.05.2020 20:10
Новые заболевшие COVID-19 в Томске нарушали режим самоизоляции
Сибирь 05.05.2020 15:44
Сразу три десятка заразившихся COVID-19 выявили в Омской области
Сибирь 05.05.2020 14:29
Самое популярное
Викторина с призами: для геймеров и не только
98815
Штормовое предупреждение объявили для Новосибирской области
25163
Российские банки снизят ставки по рублевым вкладам
10391
Google Play бесплатно раздаст самую дорогую игру
9502
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Мишустина
•
Запрет на продажу алкоголя в жилых домах вступил в силу
•
Болезненное снижение зарплат пообещали россиянам
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
•
Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Победа онлайн: игры, истории и поздравления
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Gargas

Новость наисвежайшая, от 13 Апреля 2020.

Иркут 69

Да уж.. пресловутый "островок стабильности" 😕Ещё толком и не ели, а уже призывают урезать пайку

great_america

Это логично раз экономика летит в пропасть. Странно на этом фоне смотрятся расходы на другие страны вроде...

marlborofilter

У знакомых была температура под сорок, вызвали врача. Врач сказал это Орви, когда попросили сделать анализ...

Иркут 69

Снижение цен..? Где ж такое видано... тут дай бог, что б хоть рост цен не перекрывал реальную инфляцию.