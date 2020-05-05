Специалисты назвали нужные после окончания пандемии профессии

Ряд профессий будет наиболее востребован в России после стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусу и выходы рынка из режима самоизоляции, сообщили специалисты Института прогрессивного образования результатам исследования.

Особенно востребованными будут антикризисные консультанты, которые помогут продвигать предприятия в критических обстоятельствах. Также, считают в институте, будут актуальны услуги консультантов по личным финансам, пишет RT со ссылкой на результаты исследований.

Переход на электронные платформы, работу в удаленном режиме, активную работу в соцсетях сделает особенно востребованными экспертов по диджитализации процессов, программистов, SMM и контент-менеджеров.

Связующие звенья между клиентами и компаниями также будут пользоваться спросом на рынке труда. Это консультанты кол-центров, сотрудники интернет-магазинов, а также курьеры в связке с водителями и диспетчерами доставки.

Для помощи в организации работы в дистанционном формате на постоянной основе работодатели будут обращаться к специалистам по тайм-менеджменту. А сами работники, стремящиеся организовать удобный домашний офис, помогут стать востребованными дизайнерам интерьеров.

Следить за арендованными помещениями и офисами вместо нескольких сторожей будут операторы охранных систем, уверены специалисты. Востребованными также будут сиделки (помощники по уходу, социальные работники) и онлайн-врачи общей практики. Это связано с тем, что люди начнут активнее заботиться о своем здоровье и о состоянии близких, в особенности пожилых.

Отдельно эксперты упоминают будущую востребованность психологов — долгий период самоизоляции повысит спрос на индивидуальные и семейные консультации у специалистов. Также, по мнению экспертов, будут особенно востребованы специалисты по бытовым услугам — сантехники, сборщики мебели, фотографы.