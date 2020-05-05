Названы ранние симптомы коронавируса

Ощущения, как при похмелье, «безвкусная» еда и ряд других симптомов могут указывать на вероятное наличие коронавирусной инфекции в организме, сообщил врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

«Ощущение слабости, как при похмелье, боль в глазах. Отмечается снижение обоняния и инверсия вкусов. То есть еда становится безвкусной, вы не чувствуете запахов. Все это говорит о самом начале развития заболевания», — цитирует «Российская газета» Зайцева.

Эти симптомы обычно наблюдаются в первые два-три дня после инфицирования. При этом температура тела повышается несильно. Но затем вирус спускается ниже и у больного появляется осиплость и ощущение першения в горле.

В отдельных случаях голос меняется до неузнаваемости. Если на данном этапе не начать лечение, SARS-CoV-2 продолжит разрушающее воздействие — теперь уже в легких человека. Критический симптом — нехватка воздуха. В этом случае нужно сразу же обращаться за медицинской помощью.