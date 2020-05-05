Ученые объяснили влияние чая на качество сна

Аминокислота, содержащаяся в зеленом чае, помогает справиться с бессонницей, а также снижает риск развития деменции, сообщили ученые из КНР.

Китайские ученые считают, что L-теанин, содержащийся в зеленом чае, помогает справиться с бессонницей, улучшает качество сна, действуя как успокоительное средство, одновременно уменьшая беспокойство и способствуя расслаблению.

Также, по их мнению, употребление зеленого чая на протяжении длительного времени снижает риск развития деменции и болезни Альцгеймера в старости. Люди, выпивающие в течение жизни одну чашку в день, к 55 годам лучше справлялись с задачами запоминания и обработки информации, пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследований.

Основную роль в улучшении настроения и функций мозга играет аминокислота L-теанин. Она легко преодолевает гематоэнцефалический барьер и непосредственно воздействует на волновую активность мозга.

Японские нейробиологи также изучили влияние L-теанина на когнитивные функции и сопротивление стрессу у здоровых взрослых людей.



Исследования показали, что после четырехнедельного приема 200 миллиграммов L-теанина в день (примерно восемь чашек зеленого чая), у испытуемых снизился уровень стресса и депрессии, повысилась самооценка.