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Ученые объяснили влияние чая на качество сна

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Аминокислота, содержащаяся в зеленом чае, помогает справиться с бессонницей, а также снижает риск развития деменции, сообщили ученые из КНР.

Китайские ученые считают, что L-теанин, содержащийся в зеленом чае, помогает справиться с бессонницей, улучшает качество сна, действуя как успокоительное средство, одновременно уменьшая беспокойство и способствуя расслаблению.

Также, по их мнению, употребление зеленого чая на протяжении длительного времени снижает риск развития деменции и болезни Альцгеймера в старости. Люди, выпивающие в течение жизни одну чашку в день, к 55 годам лучше справлялись с задачами запоминания и обработки информации, пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследований.

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Основную роль в улучшении настроения и функций мозга играет аминокислота L-теанин. Она легко преодолевает гематоэнцефалический барьер и непосредственно воздействует на волновую активность мозга.

Японские нейробиологи также изучили влияние L-теанина на когнитивные функции и сопротивление стрессу у здоровых взрослых людей.

Исследования показали, что после четырехнедельного приема 200 миллиграммов L-теанина в день (примерно восемь чашек зеленого чая), у испытуемых снизился уровень стресса и депрессии, повысилась самооценка.

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Gargas

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ЦитатаИ даже мало тебе, архив прерываешь в смысле прерываю?Цитатакаждый день же мои издания читаешь да...

Иркут 69

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great_america

Это логично раз экономика летит в пропасть. Странно на этом фоне смотрятся расходы на другие страны вроде...