Нарколог заявил о смертельной опасности курения во время пандемии

Появляющиеся данные о том, что курильщики реже заражаются коронавирусом, не соответствуют действительности. Курение в период пандемии смертельно опасно, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

«Сравнительные исследования о течении COVID-19 у курильщиков и лиц, не потребляющих табак и иные курительные изделия еще не проведены — не известно, какие группы сравнивать, какие необходимы сроки и так далее. В то же время отсутствуют данные, дающие основания предполагать позитивное воздействие никотина», — подчеркнул главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

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В то же время есть достоверные данные, накопленные ученными о серьезном снижении иммунитета у курильщиков. Следовательно, нельзя относится серьезно к мнению из области, что «некий родственник (знакомый, сосед) курил и употреблял алкоголь, а прожил сто лет».

«Можно предположить, что подобные информационно-научные вбросы организовываются заинтересованными лицами и производителями. Употребление табачной продукции любыми способами опасно. А в ситуации пандемии вируса COVID-19 смертельно», — резюмировал Брюн.