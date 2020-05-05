Американец понадеялся на смерть российской армии от COVID-19

Читатели канала Fox News в США прокомментировали сообщение о количестве зараженных коронавирусом в России за сутки. Один из читателей понадеялся, что COVID-19 поспособствует смерти российских военнослужащих.
В воскресенье
Россия зафиксировала более 10,6 тысячи
новых случаев заражения коронавирусом.
Это самый большой скачок в стране с
начала пандемии, сообщил Fox News.
Издание отметило, что количество заражений в России увеличивается на протяжении четырех суток. В итоге РФ вышла на седьмое месте в мире по уровню инфицирования, но рост смерти в стране сравнительно низок.
Читатели издания отреагировали на это по разному. Кто-то усомнился в достоверности статистики в России, а некоторые проявили откровенное злорадство.
«Это обманчивый параметр — каждая страна в мире считает по-своему. Возможно, в России, если человек с уханьским вирусом умирает от сердечного приступа, это учитывают как смерть от сердечного приступа, а не от вируса», — цитирует ИноСМИ пользователя под ником chile10001751.
Некоторые
считают, что в России меньше смертей,
потому что жители РФ более чистоплотны.
«В России проводят дезинфекцию улиц
и снимают ботинки, входя в квартиру.
И смертей у них в пятьдесят раз
меньше», — высказал мнение читатель
под ником Begemott.
А пользователь с ником johnqpublic222 пожелал полного уничтожения российской армии. «Все знают, что их данные — ложь. В реальности цифры в 10—20 раз выше. Надеюсь, вирус полностью уничтожит их армию».
По данным на понедельник, 4 мая, общее количество зараженных в армии достигло 1384 человек. В госпиталях Минобороны находится 350 человек, в изоляторах по месту службы — 470 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — 13 человек.