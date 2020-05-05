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Американец понадеялся на смерть российской армии от COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Читатели канала Fox News в США прокомментировали сообщение о количестве зараженных коронавирусом в России за сутки. Один из читателей понадеялся, что COVID-19 поспособствует смерти российских военнослужащих.

В воскресенье Россия зафиксировала более 10,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Это самый большой скачок в стране с начала пандемии, сообщил Fox News.

Издание отметило, что количество заражений в России увеличивается на протяжении четырех суток. В итоге РФ вышла на седьмое месте в мире по уровню инфицирования, но рост смерти в стране сравнительно низок.

Читатели издания отреагировали на это по разному. Кто-то усомнился в достоверности статистики в России, а некоторые проявили откровенное злорадство.

«Это обманчивый параметр — каждая страна в мире считает по-своему. Возможно, в России, если человек с уханьским вирусом умирает от сердечного приступа, это учитывают как смерть от сердечного приступа, а не от вируса», — цитирует ИноСМИ пользователя под ником chile10001751.

Некоторые считают, что в России меньше смертей, потому что жители РФ более чистоплотны. «В России проводят дезинфекцию улиц и снимают ботинки, входя в квартиру. И смертей у них в пятьдесят раз меньше», — высказал мнение читатель под ником Begemott.

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А пользователь с ником johnqpublic222 пожелал полного уничтожения российской армии. «Все знают, что их данные — ложь. В реальности цифры в 10—20 раз выше. Надеюсь, вирус полностью уничтожит их армию».

По данным на понедельник, 4 мая, общее количество зараженных в армии достигло 1384 человек. В госпиталях Минобороны находится 350 человек, в изоляторах по месту службы — 470 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — 13 человек.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Иркут 69

Ты уже начал решать, кому давать..? ☺️Твоя вакцина - стакан свекольного первача с луком.

Бревно в глазу

да ты опять жжёшь!!! это как же твоя аватарка с намордником связана с карантином??? что за тип респиратора...

Бревно в глазу

так судя по аватарке ты в бдсм, раньше на тебе намордника не было, и как быть нижней?!!!

Бревно в глазу

Цитатаэто в арабестане байконурец - казахстанец (хотя он писал, что и россиянин - какой то он непостоянный)...

Иркут 69

Будущее за молодыми. Потому что, если не восторжествует справедливость, мракобесы будут лупить по хребтинам...