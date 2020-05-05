Американец понадеялся на смерть российской армии от COVID-19

Читатели канала Fox News в США прокомментировали сообщение о количестве зараженных коронавирусом в России за сутки. Один из читателей понадеялся, что COVID-19 поспособствует смерти российских военнослужащих.

В воскресенье Россия зафиксировала более 10,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Это самый большой скачок в стране с начала пандемии, сообщил Fox News.



Издание отметило, что количество заражений в России увеличивается на протяжении четырех суток. В итоге РФ вышла на седьмое месте в мире по уровню инфицирования, но рост смерти в стране сравнительно низок.

Читатели издания отреагировали на это по разному. Кто-то усомнился в достоверности статистики в России, а некоторые проявили откровенное злорадство.

«Это обманчивый параметр — каждая страна в мире считает по-своему. Возможно, в России, если человек с уханьским вирусом умирает от сердечного приступа, это учитывают как смерть от сердечного приступа, а не от вируса», — цитирует ИноСМИ пользователя под ником chile10001751.

Некоторые считают, что в России меньше смертей, потому что жители РФ более чистоплотны. «В России проводят дезинфекцию улиц и снимают ботинки, входя в квартиру. И смертей у них в пятьдесят раз меньше», — высказал мнение читатель под ником Begemott.



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А пользователь с ником johnqpublic222 пожелал полного уничтожения российской армии. «Все знают, что их данные — ложь. В реальности цифры в 10—20 раз выше. Надеюсь, вирус полностью уничтожит их армию».

По данным на понедельник, 4 мая, общее количество зараженных в армии достигло 1384 человек. В госпиталях Минобороны находится 350 человек, в изоляторах по месту службы — 470 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — 13 человек.