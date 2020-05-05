Новые заболевшие COVID-19 в Томске нарушали режим самоизоляции

Нарушение режима самоизоляции в Томской области стало главной причиной новых случаев заражения коронавирусом, сообщила во вторник пресс-служба регионального Депздрава.

За последние сутки в регионе зафиксировано 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала эпидемиологической ситуации в регионе это самый высокий показатель. Из 19 новых заболевших 16 человек госпитализировали, у троих болезнь протекает бессимптомно.

«Основная причина инфицирования — нарушение режима самоизоляции. Источниками заболевания стали контакты с друзьями и родственниками, не проживающими совместно. Среди тех, кому диагностирован COVID-19, восемь человек из группы риска по возрасту (старше 60 лет), в том числе имеющие хронические заболевания. Они госпитализированы в стационары», – сообщил замруководителя регионального оперативного штаба Иван Деев.

По данным на 5 мая, в Томской области зарегистрированы 147 случаев заражения коронавирусом: 104 человека находятся на лечении, 41 человек выздоровел, двое умерли.