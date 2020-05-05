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Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Мишустина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, проходит плановое лечение с использованием рекомендованных препаратов. Он продолжает работу под присмотром врачей, заверил пресс-секретарь премьера Борис Беляков.

Самочувствие премьер-министра в целом нормальное, его лечение в одной из государственных клиник идет по плану, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря премьера.

Он отметил, что глава правительства активно общается с коллегами по телефону. Мишустин на прошлой неделе сообщил президенту РФ, что взятый у него тест показал положительный результат на коронавирус.

«Михаил Владимирович продолжает находиться в одном из государственных медицинских учреждений под присмотром врачей. Самочувствие остается в целом нормальным», — сказал Беляков журналистам.

По его словам, лечение главы правительства проходит планово, «с использованием препаратов, рекомендуемых Минздравом пациентам для лечения данного заболевания».

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