Две волны безработицы спрогнозировали для России

Россия находится в самом начале роста безработицы. Но если самоизоляция продлится, рынок труда захлестнет вторая волна, сообщил проректор Финансовой академии при правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов.

За март по отношению к первому кварталу прирост безработных увеличился на 250 тысяч человек. На сегодняшний день, по данным Минтруда, работу потеряло 950 тысяч.

«Это те люди, которые были отправлены без всяких средств к существованию на улицу. Конечно, для каждого из четверти миллиона уволенных — это личная трагедия и серьезная проблема. Но в целом по стране — это не так много», — цитирует «Российская газета» Сафонова.

По его словам, в первый месяц самоизоляции работодатели использовали механизмы, предотвращающие массовые сокращения. Это административные отпуска, когда работника отправляют в них без сохранения заработной платы.

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«Такая практика нам известна с 1990-х годов, когда был достигнут пик по количеству людей, находящихся в административных отпусках, — почти 4 миллиона человек. Эта процедура оказалась действенной и в 2008-2009 годах», — отметил Сафонов.

Но если ситуация с коронавирусом задержится больше месяца, то работодатели будут вынуждены увольнять сотрудников. Тогда Россию захлестнет вторая волна безработицы. Согласно оптимистичному прогнозу, количество безработных к концу года вырастет где-то на 1,5 миллиона человек, до 5 миллионов. А это около 7,3%. При пессимистичном сценарии безработица может достигнуть 7 миллионов человек.