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Две волны безработицы спрогнозировали для России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Россия находится в самом начале роста безработицы. Но если самоизоляция продлится, рынок труда захлестнет вторая волна, сообщил проректор Финансовой академии при правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов.

За март по отношению к первому кварталу прирост безработных увеличился на 250 тысяч человек. На сегодняшний день, по данным Минтруда, работу потеряло 950 тысяч.

«Это те люди, которые были отправлены без всяких средств к существованию на улицу. Конечно, для каждого из четверти миллиона уволенных — это личная трагедия и серьезная проблема. Но в целом по стране — это не так много», — цитирует «Российская газета» Сафонова.

По его словам, в первый месяц самоизоляции работодатели использовали механизмы, предотвращающие массовые сокращения. Это административные отпуска, когда работника отправляют в них без сохранения заработной платы.

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«Такая практика нам известна с 1990-х годов, когда был достигнут пик по количеству людей, находящихся в административных отпусках, — почти 4 миллиона человек. Эта процедура оказалась действенной и в 2008-2009 годах», — отметил Сафонов.

Но если ситуация с коронавирусом задержится больше месяца, то работодатели будут вынуждены увольнять сотрудников. Тогда Россию захлестнет вторая волна безработицы. Согласно оптимистичному прогнозу, количество безработных к концу года вырастет где-то на 1,5 миллиона человек, до 5 миллионов. А это около 7,3%. При пессимистичном сценарии безработица может достигнуть 7 миллионов человек.

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Топ комментариев

Иркут 69

Ты уже начал решать, кому давать..? ☺️Твоя вакцина - стакан свекольного первача с луком.

Бревно в глазу

да ты опять жжёшь!!! это как же твоя аватарка с намордником связана с карантином??? что за тип респиратора...

Бревно в глазу

так судя по аватарке ты в бдсм, раньше на тебе намордника не было, и как быть нижней?!!!

Бревно в глазу

Цитатаэто в арабестане байконурец - казахстанец (хотя он писал, что и россиянин - какой то он непостоянный)...

Иркут 69

Будущее за молодыми. Потому что, если не восторжествует справедливость, мракобесы будут лупить по хребтинам...