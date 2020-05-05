Илон Маск похвастался шестым ребенком

Основатель космической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Сообщение о новорожденном и его фото он разместил на своей странице в Twitter.
«Несколько часов назад. Мама
и ребенок в порядке», — написал он, а
позже сопроводил пост фотографией
новорожденного.
Mom & baby all good— Elon Musk (@elonmusk) 5 май 2020 г.
Это первый ребенок Маска и канадской певицы Граймс. Он уже имеет пятерых детей от первого брака с Жюстин Уилсон. Илон Маск — предприниматель, изобретатель и инженер. Сооснователь компании PayPal, основатель и генеральный директор компании SpaceX, генеральный директор компании Tesla.
Согласно рейтингу миллиардеров журнала Forbes в 2018 году его состояние оценивалось более чем в 22,5 миллиарда долларов. Маск удостоен членства Лондонского королевского общества.