Илон Маск похвастался шестым ребенком

Основатель космической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Сообщение о новорожденном и его фото он разместил на своей странице в Twitter.

«Несколько часов назад. Мама и ребенок в порядке», — написал он, а позже сопроводил пост фотографией новорожденного.



Mom & baby all good — Elon Musk (@elonmusk) 5 май 2020 г.

Это первый ребенок Маска и канадской певицы Граймс. Он уже имеет пятерых детей от первого брака с Жюстин Уилсон. Илон Маск — предприниматель, изобретатель и инженер. Сооснователь компании PayPal, основатель и генеральный директор компании SpaceX, генеральный директор компании Tesla.

Согласно рейтингу миллиардеров журнала Forbes в 2018 году его состояние оценивалось более чем в 22,5 миллиарда долларов. Маск удостоен членства Лондонского королевского общества.