Запрет на продажу алкоголя в жилых домах вступил в силу

Закон о запрете на продажу алкоголя в жилых домах вступил в силу во вторник. Спиртное запрещено продавать в помещениях, где площадь обслуживания посетителей не превышает 20 квадратных метров.

Со вторника в России вступил в силу закон, запрещающий реализацию алкоголя в небольших заведениях, расположенных в жилых многоквартирных домах. Соответствующий документ 24 апреля подписал президент РФ Владимир Путин. Он ограничивает продажу алкогольных напитков в так называемых «наливайках» — небольших барах и кафе, расположенных на первых этажах жилых домов.

Спиртные напитки запрещено продавать в заведениях, чья площадь обслуживания посетителей не превышает 20 квадратных метров. Но властям регионов дается возможность устанавливать дополнительные ограничения в этой сфере вплоть до полного запрета продажи алкоголя в находящихся в жилых домах точках.

Закон, по мнению его авторов, необходим жильцам домов, где расположены «наливайки». Собственники квартир таких домах негативно относятся к пивным заведениям и регулярно жалуются на шум.