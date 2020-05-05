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Медик с COVID-19 в Новосибирске пожаловалась на отсутствие помощи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Фельдшер скорой помощи из Новосибирской области с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» пожаловалась общественникам на то, что ее «заперли» в больнице и почти не оказывают ей помощи, сообщила общественная организация «Гражданский патруль».

Елену Титову госпитализировали в пятницу, 1 мая, после положительного результата теста на COVID-19. Хотя никаких симптомов у Титовой не наблюдалось. По словам женщины, оказавшись в госпитале ветеранов №2, она столкнулась с полным равнодушием своих коллег.

«Я сама медик, фельдшер скорой помощи, здесь находятся люди с легкой формой COVID, либо с положительными анализами, у меня как раз второй вариант. У меня нет никаких симптомов, температуры. Если у вас присутствуют какие-то заболевания, то получить здесь медицинскую помощь просто невозможно», — рассказала пациентка.

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По словам Титовой, она просила отправить ее на самоизоляцию, но получила отказ. Всех пациентов заперли на этаже. Как сообщила «Гражданскому патрулю» Елена, из всей помощи больным раздают только градусники. В палатах есть кнопки вызова врачей, но на них не реагируют. В коридорах и палатах грязно.

«Гражданский патруль» намерен направить жалобу в Минздрав области в ближайшее время. «Если наша медицинская система не в состоянии помочь даже врачам, то как быть нам, простым смертным? Коронавирус коронавирусом, но и другие болезни никто не отменял, а потому мы будем добиваться изменения условий пребывания в обсерваториях», – резюмировал руководитель организации Ростислав Антонов.

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