Медик с COVID-19 в Новосибирске пожаловалась на отсутствие помощи

Фельдшер скорой помощи из Новосибирской области с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» пожаловалась общественникам на то, что ее «заперли» в больнице и почти не оказывают ей помощи, сообщила общественная организация «Гражданский патруль».

Елену Титову госпитализировали в пятницу, 1 мая, после положительного результата теста на COVID-19. Хотя никаких симптомов у Титовой не наблюдалось. По словам женщины, оказавшись в госпитале ветеранов №2, она столкнулась с полным равнодушием своих коллег.

«Я сама медик, фельдшер скорой помощи, здесь находятся люди с легкой формой COVID, либо с положительными анализами, у меня как раз второй вариант. У меня нет никаких симптомов, температуры. Если у вас присутствуют какие-то заболевания, то получить здесь медицинскую помощь просто невозможно», — рассказала пациентка.

По словам Титовой, она просила отправить ее на самоизоляцию, но получила отказ. Всех пациентов заперли на этаже. Как сообщила «Гражданскому патрулю» Елена, из всей помощи больным раздают только градусники. В палатах есть кнопки вызова врачей, но на них не реагируют. В коридорах и палатах грязно.

«Гражданский патруль» намерен направить жалобу в Минздрав области в ближайшее время. «Если наша медицинская система не в состоянии помочь даже врачам, то как быть нам, простым смертным? Коронавирус коронавирусом, но и другие болезни никто не отменял, а потому мы будем добиваться изменения условий пребывания в обсерваториях», – резюмировал руководитель организации Ростислав Антонов.