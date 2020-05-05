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Болезненное снижение зарплат пообещали россиянам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Снижение заработной платы после выхода из режима самоизоляции ударит по россиянам больнее, чем во время кризиса 2008 года и даже 1990-х годов, сообщил проректор Финансовой академии при правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов.

«Снижение зарплат на этот раз будет для людей болезненнее, чем в 1990-х и даже в 2008-2009 годах. В первом случае, вся коммуналка и социалка, в том числе детские сады, пансионаты отдыха, а то и санатории, были на балансе предприятий», — цитирует «Российская газета» Сафонова.

Работникам «социалка» обходилась либо бесплатно, либо с большой скидкой. Сейчас у жителей России увеличились расходы по платежам за жилищно-коммунальные услуги, появилась масса других платных услуг, за которые человек обязательно должен платить. Возросла налоговая нагрузка на недвижимость, добавил он.

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В 2008-2009 годах безработица, резко подскочив за год, потом резко и снизилась. Проблемы возникли у небольшого количества отраслей и страна с быстро справилась с кризисом, так как одновременно были и положительные факторы, связанные с ростом стоимости традиционных экспортных товаров: нефти, газа, металлов.

По его словам, уже сейчас компании, в том числе и крупные рассматривают возможность сокращения заработной платы до 30%. Но они, возможно, руководствуются принципом: если можно платить меньше, зачем платить больше.

Островком стабильности останется бюджетная сфера: заработные платы врачей, учителей и других. Это 14 миллионов человек. В среднем же сокращение заработной платы прогнозируется в пределах 10-15%.

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