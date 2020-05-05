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Третья жертва COVID-19 зафиксирована на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС России по Новосибирской области

Третий пациент с коронавирусом умер в Алтайском крае. Это женщина с сахарным диабетом, которая попала в больницу уже в коме, сообщает оперштаб региона.

Уточняется, что жительницу Барнаула 1946 года рождения лечили в госпитале на базе городской больницы №5. В кому она впала именно из-за сахарного диабета. Люди с этим заболеванием входят в одну из основных групп риска по COVID-19.

Она долго находилась в критическом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких, но в итоге умерла. В правительстве Алтайского края выразили соболезнование родным и близким умершей.

Также оперштаб сообщает, что в регионе за минувшие сутки зарегистрирован 21 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, при этом выписаны из клиник 26 пациентов. На 5 мая общее число заболевших составляет 555 человек, 108 из них выздоровели, трое умерло. В 393 случаях – бессимптомное течение болезни.

Тема: Распространение коронавируса
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