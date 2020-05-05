Прыткие ящерицы устроили брачные игры в Красноярском крае

Прыткие ящерицы в национальном парке «Шушенский бор» Красноярского края проснулись от зимней спячки, и, не теряя времени, приступили к брачным играм, удивляя наблюдателей меняющимся окрасом и необычными звуками, сообщила пресс-служба нацпарка.

«Прыткие ящерицы (Lacerta agilis) очнулись от зимней спячки во второй половине апреля и, не тратя времени даром, сразу же занялись брачными ритуалами. В это время самцы меняют окрас, становясь ярко-зелеными (изумрудного, травянистого или салатового оттенка) и издают необычные свистящие звуки», — сообщила пресс-служба.

Специалисты отметили, что наблюдатели могут увидеть догоняющих друг друг ящериц. Ритуал начинается с того, что самцы приподнимают корпус над землей на передних лапках и начинают оглядываться. Таким образом они подыскивают себе подходящую пару. Как только самец заприметит подходящую особь женского пола, то сразу же следует за ней.

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Нередко в брачный период прыткие ящерицы устраивают бои за представительниц прекрасного пола. После того, как брачный период завершается, в конце мая – начале июня у самок происходит кладка яиц.

В Перовском лесничестве будущих детенышей самки закапывают в неглубокие норки, предварительно вырытые в песке на южных солнцепечных склонах дюн и вблизи водоемов.