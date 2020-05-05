Число больных с COVID-19 в Новосибирской области приблизилось к 750

Медики в Новосибирской области выявили за сутки 65 человек с коронавирусной инфекцией, общее число зараженных достигло 746, сообщил региональный оперативный штаб.

Из общего количества зараженных 35 человек – дети. За все время 179 человек выздоровели. В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 34 пациента, на ИВЛ – 16 человек.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска – 723, в том числе пациенты с установленным диагнозом: три человека госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, три – в Сузунскую, по одному пациенту находятся в Карасукской и Маслянинской ЦРБ.

Всего в регионе провели более 43,7 тысячи тестов на коронавирус. Девять человек с диагнозом COVID-19 скончались. В понедельник умерло сразу два пациента – женщина 55 лет и мужчина 61 год.