Богомолов сообщил о дате премьеры сериала про ангарского маньяка

Премьера сериала «Хороший человек», снятого по мотивам истории об ангарском маньяке, впервые покажу осенью 2020 года, сообщил режиссер проекта Константин Богомолов.

Богомолов сообщил ТАСС, что точная дата премьеры «Хорошего человека» пока не определена, но зрители увидят проект не позднее осени 2020 года.

Сериал «Хороший человек» построен на истории ангарского маньяка. Речь идет о серийном убийце и насильнике Михаиле Попкове, который в период с 1992 по 2010 годы совершал преступления в Ангарске Иркутской области. Попков сознался в убийстве 81 человека, большая часть из убитых — женщины.

Изначально планировалась, что сюжет сериала сохранит документальность истории, но в процессе съемок Богомолов отошел от главной линии.

В сериале снялись известные актеры: главные роли достались Никите Ефремову и Юлии Снегирь, также в «Хорошем человеке» задействованы Маруся Фомина, Андрей Бурковский, в эпизодической роли появится даже супруга Богомолова — Ксения Собчак.