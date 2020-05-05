Шестую смерть пациента с COVID-19 зарегистрировали в Приангарье

Шестую смерть пациента с коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Иркутской области. За сутки в регионе выявили 31 случай заболевания, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Всего в области зарегистрировано 159 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Шесть человек умерло, выздоровело 65 пациентов. С 1 мая в регионе ввели пропускной режим — каждый, кто пересекает границы региона должен оформить электронный пропуск.

Необходимый для въезда в Иркутскую область пропуск действует в течение суток. В нем фиксируется маршрут передвижения, количество въезжающих, цель приезда. По прибытии на место человек отправляется на двухнедельную самоизоляцию.

Водителям измеряют температуру, проверяют, есть ли симптомы ОРВИ. Сотрудники Роспотребнадзора выдают въезжающим постановление на самоизоляцию. Также предоставляются памятки по мерам профилактики.

В Иркутской области действуют посты на границах с Красноярским краем и Бурятией. Рассматривается возможность открытия постов в Тулуне, Бодайбо и Усть-Куте.