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Шестую смерть пациента с COVID-19 зарегистрировали в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства республики Хакасия

Шестую смерть пациента с коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Иркутской области. За сутки в регионе выявили 31 случай заболевания, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Всего в области зарегистрировано 159 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Шесть человек умерло, выздоровело 65 пациентов. С 1 мая в регионе ввели пропускной режим — каждый, кто пересекает границы региона должен оформить электронный пропуск.

Необходимый для въезда в Иркутскую область пропуск действует в течение суток. В нем фиксируется маршрут передвижения, количество въезжающих, цель приезда. По прибытии на место человек отправляется на двухнедельную самоизоляцию.

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Водителям измеряют температуру, проверяют, есть ли симптомы ОРВИ. Сотрудники Роспотребнадзора выдают въезжающим постановление на самоизоляцию. Также предоставляются памятки по мерам профилактики.

В Иркутской области действуют посты на границах с Красноярским краем и Бурятией. Рассматривается возможность открытия постов в Тулуне, Бодайбо и Усть-Куте.

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