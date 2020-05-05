Число зараженных коронавирусом медиков в Хакасии выросло

Два медработника Абаканской клинической больницы заболели COVID-19, всего за последние сутки выявлено 16 новых случаев заражения, сообщила во вторник пресс-служба правительства Республики Хакасии.

11 случаев заражения коронавирусом — семейные и служебные контакты. Три случая заражения выявлены в Абаканской межрайонной клинической больнице: у двух медработников и одного пациента. Ещё у двоих есть симптомы респираторной инфекции.

Общее число заболевших COVID-19 в Хакасии, по данным на утро 5 мая, 318 человек, 25 из них выздоровели, восемь пациентов, имевшие положительный тест на коронавирус, скончались.