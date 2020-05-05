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Число зараженных коронавирусом медиков в Хакасии выросло

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Два медработника Абаканской клинической больницы заболели COVID-19, всего за последние сутки выявлено 16 новых случаев заражения, сообщила во вторник пресс-служба правительства Республики Хакасии.

11 случаев заражения коронавирусом — семейные и служебные контакты. Три случая заражения выявлены в Абаканской межрайонной клинической больнице: у двух медработников и одного пациента. Ещё у двоих есть симптомы респираторной инфекции.

Общее число заболевших COVID-19 в Хакасии, по данным на утро 5 мая, 318 человек, 25 из них выздоровели, восемь пациентов, имевшие положительный тест на коронавирус, скончались.

Тема: Распространение коронавируса
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Иркут 69

Лёжа.. 😀 Под балалайку и звон стаканов с самогоном.

Бревно в глазу

Цитата3дня всей страной гудеть будем. что за страна то?

Иркут 69

Страна Лимония, где вечно пляшут и поют... ☺️

Бревно в глазу

славик, так же ждать будешь как лекарство от коронавируса, которое по твоим словам должно уже быть в...

DYNAMO7294

Ты совсем с башкой не дружишь! За 20 лет его правления мы видим что медицина уничтожена! Вся это ситуация...