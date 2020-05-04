World of Tanks выпустили новый режим «Дорога на Берлин»

Разработчики World of Tanks запустили новый режим «Дорога на Берлин», где игрокам предстоят бои против искусственного интеллекта на трех специально переработанных картах и новой карте «Берлин», сообщила пресс-служба компании Wargaming

Игрокам предлагается вступить в одно из пяти подразделений (три из них состоят из советской техники, одно — из техники США, еще одно — из британских машин). В каждом подразделении имеются своя эмблема, боевые способности и три среднеуровневые машины, которые становятся доступны постепенно.

Подобно прошлогоднему режиму «Последний рубеж», бои будут проходить в командах из пяти игроков. При этом на сей раз игрокам предлагается большее разнообразие тактик: это не только отражение вражеские атак, но и захват территории противника — всего пять целей.

«Дорога на Берлин» продлится с 4 по 18 мая. Изначально в режиме будут доступны только первые три карты. Новая карта «Берлин» будет открыта для боев ночью 9 мая в 1:01 по московскому времени: именно в это время официально закончилась Великая Отечественная война. В это же время ангар игроков сменится на праздничный, а все очки победы на карте «Берлин» будут удвоены.