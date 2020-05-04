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World of Tanks выпустили новый режим «Дорога на Берлин»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Wargaming

Разработчики World of Tanks запустили новый режим «Дорога на Берлин», где игрокам предстоят бои против искусственного интеллекта на трех специально переработанных картах и новой карте «Берлин», сообщила пресс-служба компании Wargaming

Игрокам предлагается вступить в одно из пяти подразделений (три из них состоят из советской техники, одно — из техники США, еще одно — из британских машин). В каждом подразделении имеются своя эмблема, боевые способности и три среднеуровневые машины, которые становятся доступны постепенно.

Подобно прошлогоднему режиму «Последний рубеж», бои будут проходить в командах из пяти игроков. При этом на сей раз игрокам предлагается большее разнообразие тактик: это не только отражение вражеские атак, но и захват территории противника — всего пять целей.

«Дорога на Берлин» продлится с 4 по 18 мая. Изначально в режиме будут доступны только первые три карты. Новая карта «Берлин» будет открыта для боев ночью 9 мая в 1:01 по московскому времени: именно в это время официально закончилась Великая Отечественная война. В это же время ангар игроков сменится на праздничный, а все очки победы на карте «Берлин» будут удвоены.

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