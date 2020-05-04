Населяющих смартфоны микробов переписали

Восемь видов микробов в среднем живет на смартфоне, гаджеты для микроорганизмов — это настоящий «пятизведочный отель со спа и бесплатным буфетом», сообщил доцент австралийского Университета Бонд Лотти Таджури.

Ученые из Австралии и ОАЭ обобщили данные 56 исследований, проведенных за последние 15 лет в 24 странах мира, чтобы понять, какими патогенными микроорганизмами заражены наши смартфоны. Их исследование опубликовано в журнале Travel Medicine and Infectious Disease.

В среднем на каждом аппарате обитает восемь видов микробов. В каждом третьем случае это несколько видов золотистого и других стафилококков, также на смартфонах обнаружили кишечную палочку, микрококк, несколько видов грибков из рода Candida и прочую живность.

«Смартфоны поддерживают постоянную температуру, мы носим их в своих карманах, мы говорим по ним, нанося капли, полные микробов и вирусов, мы едим с ними, давая пищу и микроорганизмам. И никто, абсолютно никто, не моет и не стерилизует свои смартфоны», — прокомментировал результаты Таджури.

По мнению исследователей, составленный ими список не полный, поскольку многие изученные ими работы фокусировались только на одном типе или виде микроорганизмов. Возможно, на смартфонах найдут и коронавирус SARS-CoV-2, просто пока еще никто за это не взялся.

Поэтому ученые настойчиво рекомендуют ежедневно дезинфицировать персональные средства связи.